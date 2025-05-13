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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
DOOGEE начинает продажи защищённого смартфона V Max S
Смартфон DOOGEE V Max S с батареей 22000 мА·ч выходит 19 мая по всему миру

Известный производитель мобильных устройств, компания DOOGEE, начинает предварительные продажи защищённого смартфона V Max S. Аппарат станет доступным по всему миру для тех, кто предъявляет к мобильным устройствам повышенные требования. Начало продаж запланировано на 19 мая.



V Max S позиционируется как устройство для физической активности на открытом воздухе и рабочих промышленных сфер. Это прочный аппарат с высоким уровнем производительности и инновационными функциональными возможностями.



Ёмкость аккумулятора в 22000 мА·ч означает, что искать розетку не придётся на протяжении многих дней. С таким устройством можно отправляться в длящиеся неделями экспедиции, вести обучающие трансляции вдали от цивилизации и освещать кемпинги, для чего есть два фонарика с пиковой яркостью 150 лм. Поддерживается обратная зарядка мощностью 5 Вт, что также может быть востребовано в чрезвычайных ситуациях.



Наличие интеллектуального зарядного устройства даёт возможность воспроизводить видео при температуре менее −10 °C. Аппарат благодаря этому может работать даже в самом холодном климате.



Наличие двух фонариков яркостью 1200 лм с поддержкой режима SOS и камеры ночного видения с разрешением 20 Мп позволяет видеть даже при недостатке освещения. Это даёт возможность наблюдать за дикой природой, работать в темноте и подавать сигналы о помощи.



Поскольку это защищённый смартфон, у него имеются сертификаты IP68/IP69K + MIL-STD-810H. Аппарат переживёт метели при температуре −10 °C, жару до 60 °C, падения с высоты до 3 м и попадания в грязь. Корпус ударопрочный, экран защищён от царапин, поддерживает работу в перчатках.



Основная камера обладает разрешением 108 Мп и может применяться для работы или обычной жизни. Объектив с разрешением 2 Мп зафиксирует каждую микротрещину и текстуру. Использование искусственного интеллекта сделает чётким снимок, даже если руки в момент съёмки тряслись.



Процессор Dimensity 7050 5G и 24 ГБ оперативной памяти дают возможность вести многозадачную работу: на этом устройстве можно работать с трёхмерными приложениями для картографирования, вести прямые трансляции и сохранять чертежи объёмом до 2 ТБ. Оставаться на связи в любом месте можно благодаря поддержке стандартов Wi-Fi 6 и 5G.



Оптимизировать работу с устройством позволят такие программные инструменты, как AI Erase, компас, режим работы в перчатках. V Max S станет не просто смартфоном, но настоящим помощником для выживания.
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