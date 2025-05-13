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Новости Hardware Роман Семёнов
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
GEEKOM A8 с видеокартой Radeon 780M и 64 ГБ памяти способен закрыть все вычислительные потребности дома и в офисе

Одним из ведущих производителей портативных компьютеров, которые пользователи выбирают всё чаще вместо крупных корпусов, является бренд GEEKOM. Одним из наиболее заметных предложений этого бренда можно назвать модель GEEKOM A8. Это предложение на основе восьмиядерных процессоров AMD Ryzen 9 8945HS или Ryzen 9 8845HS и видеокарты Radeon 780M, способное приобщить пользователей к приложениям искусственного интеллекта. Также такое сочетание компонентов без проблем справляется с обработкой мультимедиа и видео в формате высокой чёткости.



Производительность в подобных приложениях достигает значения в 38 TOPS. Способствует этому также наличие двухканальной оперативной памяти DDR5 5600MT/s, объём которой может составлять 64 ГБ. При желании можно выводить изображение сразу на четыре монитора и выбирать разрешение до 8K. Это ещё раз показывает высокий уровень производительности устройства. Для подключения доступны по одному порту USB 3.2 и USB 4.0 и два HDMI 2.0. Также с их помощью можно осуществлять подключение периферийных устройств вроде внешних видеокарт, гарнитур виртуальной реальности, внешних накопителей и т.д.



Чтобы поддерживать такую скорость длительное время, применяется система охлаждения IceBlast 1.5, разработанная компанией GEEKOM самостоятельно. Объём корпуса составляет всего 0,47 л при размерах 112,4 × 112,4 × 37 мм. Это не мешает установить до четырёх твердотельных накопителей объёмом до 2 ТБ. С этой целью поддерживается стандарт PCI 4.0. Среди вариантов беспроводного подключения доступны Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Для проводного подключения доступен стандарт Ethernet 2,5 Гбит/с. Наличие крепления VESA позволяет максимально сэкономить место, установив корпус компьютера на обратной стороне монитора или в других незаметных местах.



Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro. В настоящее время GEEKOM A8 доступен для приобретения на сайте производителя по сниженной до 83700 руб. цене. C промокодом OVERCLOCKA8, можно будет сделать этот ценник ещё ниже, а именно 75330 руб. Став обладателем GEEKOM A8, пользователи смогут на несколько лет забыть о необходимости апгрейда.
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