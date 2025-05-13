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Новости Hardware Алексей Сычёв
Хакерам удалось дистанционно перехватить рулевое управление электромобилем Nissan Leaf
Получилась зловещая радиоуправляемая игрушка.

Наличие электронных блоков управления современными автомобилями не только улучшает их функциональные возможности, но и повышает риски злонамеренных действий. Группе специалистов по информационной безопасности из Венгрии, как сообщает Electrek, удалось реализовать дистанционный контроль за большинством функций бортовой электроники электромобиля Nissan Leaf, выпущенного в 2020 году. Помимо программных уязвимостей, включая выявленные в протоколе Bluetooth, для реализации этого эксперимента применялись и некоторые аппаратные решения, которые можно без особого труда приобрести на интернет-площадках.

Источник изображения: PCAutomotive

В демонстрационном ролике авторы эксперимента показали возможности доступа к бортовой электронике Nissan Leaf, которые не ограничились записью звука в салоне машины и последующим воспроизведением, а также отслеживанием её на местности. Щётки стеклоочистителей, боковые зеркала, звуковой сигнал и даже электроусилитель руля повиновались удалённому оператору как в движении, так и в стоящей на месте машине. Nissan и поставщики компании были уведомлены об имеющихся уязвимостях ещё в сентябре прошлого года, и остаётся только надеяться, что они будут своевременно устранены на всех эксплуатируемых в данный момент Nissan Leaf данного поколения.

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#хакеры #nissan leaf
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