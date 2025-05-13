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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В адаптированных под новые санкции ускорителях NVIDIA для Китая может прописаться память типа GDDR7
Это даст Samsung возможность неплохо заработать.

О том, что адаптируемые под новые экспортные ограничения США ускорители вычислений NVIDIA с высокой вероятностью получат меньше памяти, чем исходные H20, уже сообщало агентство Reuters. Южнокорейская пресса в лице издания New Daily теперь предполагает, что новые ускорители NVIDIA для рынка Китая могут отказаться от использования памяти типа HBM3 в пользу GDDR7.

Источник изображения: Samsung Electronics

Это в какой-то мере даже решит проблему дефицита памяти HBM3, тогда как переход на более зрелые стандарты в этой сфере не представляется возможным, поскольку производители сворачивают выпуск памяти HBM2 и ей подобной, концентрируя все ресурсы на производстве HBM3E и более новых вариантов памяти. GDDR7 способна предложить приемлемый по меркам действующих ограничений США уровень быстродействия и поддержку объёмов до 24 Гбайт. Для Samsung участие в соответствующих контрактах стало бы желанным событием, поскольку заработать на поставках HBM3E компании до сих пор не особо удавалось из-за несоответствия её продукции техническим требованиям NVIDIA.

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#samsung #китай #hbm #gddr7 #экспортные ограничения #nvidia h20
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