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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung намерена наладить выпуск 2-нм чипов для NVIDIA и Qualcomm
Условия конкурентной гонки с TSMC становятся всё более сложными.

Южнокорейское издание Chosun Daily утверждает, что контрактное подразделение Samsung Electronics ведёт переговоры с NVIDIA и Qualcomm с целью выпуска 2-нм полупроводниковых решений для этих заказчиков. При этом конкурирующей TSMC уже удалось привлечь к своему 2-нм техпроцессу не только Apple, но и NVIDIA. В последнем случае предполагается, что 2-нм графические процессоры для NVIDIA сможет выпускать не только TSMC, но и Samsung.

Источник изображения: Samsung Electronics

Уровень выхода годной продукции Samsung, выпускаемой по 2-нм технологии, превысил 40%, что вполне позволяет компании рассчитывать на привлечение сторонних клиентов в данной сфере. По 2-нм технологии Samsung будет выпускать не только собственные процессоры Exynos 2600, но и мобильные чипы Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Со второй половины текущего года их выпуск по 3-нм технологии освоит TSMC, а примерно через год Samsung наладит выпуск их новой версии по 2-нм технологии, чтобы использовать данные процессоры в составе собственных смартфонов семейства Galaxy нового поколения. Впервые за три года Samsung вернётся к использованию процессоров Qualcomm в своих смартфонах.

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#nvidia #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #qualcomm
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