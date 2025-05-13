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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У американских регуляторов возникли вопросы к способности роботакси Tesla ориентироваться в условиях плохой видимости
Для системы, полагающейся преимущественно на камеры, это очень важно.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не боится делать громкие заявления, и одним из его главных оспариваемых многими участниками рынка утверждений является достаточность системы машинного зрения и нейросети для организации полного автопилота, превосходящего по безопасности управления человека в несколько раз. Между тем, как отмечает Reuters, американское ведомство NHTSA с октября прошлого года ведёт расследование в отношении более чем 2,4 млн электромобилей Tesla, оснащённых системами активной помощи водителю, которые приняли участие в четырёх ДТП, включая одно со смертельным исходом.

Источник изображения: Tesla

Американский регулятор сейчас требует от Tesla подробностей относительно планов компании по запуску сервиса беспилотных такси в Остине в июне текущего года. Чиновники интересуются, насколько надёжной является фирменная система автопилота в условиях ограниченной видимости типа яркого солнечного света, снега, дождя, тумана и пылевых облаков. Регуляторы также интересуются масштабами будущего сервиса Tesla и техническими возможностями бортовых датчиков. Разумеется, соответствующие запросы делаются ведомством под предлогом заботы о безопасности граждан США.

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#сша #tesla #автопилот #роботакси #fsd #nhtsa
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