Для системы, полагающейся преимущественно на камеры, это очень важно.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не боится делать громкие заявления, и одним из его главных оспариваемых многими участниками рынка утверждений является достаточность системы машинного зрения и нейросети для организации полного автопилота, превосходящего по безопасности управления человека в несколько раз. Между тем, как отмечает Reuters, американское ведомство NHTSA с октября прошлого года ведёт расследование в отношении более чем 2,4 млн электромобилей Tesla, оснащённых системами активной помощи водителю, которые приняли участие в четырёх ДТП, включая одно со смертельным исходом.

Источник изображения: Tesla

Американский регулятор сейчас требует от Tesla подробностей относительно планов компании по запуску сервиса беспилотных такси в Остине в июне текущего года. Чиновники интересуются, насколько надёжной является фирменная система автопилота в условиях ограниченной видимости типа яркого солнечного света, снега, дождя, тумана и пылевых облаков. Регуляторы также интересуются масштабами будущего сервиса Tesla и техническими возможностями бортовых датчиков. Разумеется, соответствующие запросы делаются ведомством под предлогом заботы о безопасности граждан США.