Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Blackview, представила аппарат BL7000. Она позиционирует его как первый в мире защищённый флагманский смартфон 5G AI. Это означает, что на этом устройстве доступны лучшие современные модели искусственного интеллекта. Аппарат предназначается для таких категорий пользователей, как любители активного отдыха, технически продвинутые пользователи и сотрудники промышленных сфер деятельности. Им могут пригодиться возможности искусственного интеллекта нового поколения, премиальная производительность и прочность военного уровня.
Аппарат приносит голосовое управление с возможностью давать устройству команды без применения рук, а также создание контента профессионального уровня. Доступ во Всемирную паутину здесь осуществляется на высочайших скоростях сетей 5G, а аккумулятор позволяет устройству работать на протяжении всего дня и даже больше. BL7000 призван поднять планку возможностей защищённых смартфонов.
Программная оболочка Doke AI содержит в своём составе несколько моделей искусственного интеллекта. Это DeepSeek-R1 с возможностями глубокого мышления, наиболее популярная модель GPT‑4o mini и предложение Google Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Поддерживается распознавание голосового отпечатка для обеспечения максимальной защиты и конфиденциальности, а также выполнение одной команды между разными приложениями. Функциональность Blackview AI 2.0 расширяет интеллектуальные и развлекательные возможности устройства.
Аппарат создан для реализации возможностей творческих пользователей. Для этой цели предлагаются четыре приложения Doke AI профессионального уровня от производителя устройства. Hi Doki представляет собой голосового помощника, способного отвечать на вопросы на основе контекстно-зависимого глубокого мышления. Программа ImageX предназначена для профессионального редактирования изображений с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Vidgen делает то же самое с видео, а Soundle поможет в создании музыкальных композиций.
За высокую скорость работы Blackview BL7000 отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300 AI 5G, производящийся по техпроцессу 6 нм. Благодаря ему аппарат способен справляться с многозадачной работой, современными играми и любыми рабочими нагрузками, в том числе с применением искусственного интеллекта. Hyper Engine вместе с 24 ГБ оперативной памяти и хранилищем 256 ГБ с поддержкой расширения картами памяти до 2 ТБ обеспечивают быстрый запуск приложений и высокую скорость обработки данных.
Blackview BL7000 получил экран размером 6,78 дюйма формата 2.4K FHD+. Частота обновления 120 Гц с поддержкой AI обеспечивает плавность картинки в любом сценарии использования. Адаптивная яркость 750 нит, режимы защиты глаз и улучшенный режим Glove Mode 2.0 дают экрану чёткость и отзывчивость. За его долговечность отвечает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Внутри находится аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с оптимизацией расхода энергии на основе ИИ. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт, позволяющая быстро восполнить недостаток энергии.
Защищённые смартфоны покупают не ради их камер, но в BL7000 они также на высоте. Главная камера с разрешением 50 Мп основана на сенсоре Samsung JN1. Имеется камера ночного видения с разрешением 20 Мп и передняя камера 32 Мп. Благодаря им пользователи смогут днём и ночью снимать чёткие фотографии и видео формата 2K. Встроенные инструменты искусственного интеллекта сделают эти снимки ещё лучше.
Поскольку это защищённый смартфон, он отвечает требованиям сертификатов IP68, IP69K и MIL‑STD‑810H. Аппарат прошёл испытания на падения с высоты до 2 м. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава авиационного класса и укреплён двойным литьём под давлением. Также используются водонепроницаемые мембраны и угловые демпферы. Применение материалов PC+GF/TPU обеспечивает устройству защиту от падений на 150% выше, чем у конкурентов. Blackview BL7000 поступил в продажу 13 мая по всему миру и для первых покупателей в магазине AliExpress стоит $179,99 при первоначальной цене $299,99.