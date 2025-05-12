Но только на 90 дней, начиная с 14 мая.

Рабочая неделя началась с благой для многих участников внешнеэкономической деятельности вести. Агентство Bloomberg сообщило, что по итогам переговоров в Женеве власти США решили снизить ставку импортных пошлин на китайские товары до 30% сроком на 90 дней, начиная с 14 мая. В ответ китайская сторона свою импортную пошлину на американские товары опустит до 10% но тот же период.

Источник изображения: Huawei Technologies

Если учесть, что сейчас соответствующая ставка в США составляет 145%, а в Китае она была поднята до 125%, наличие новой договорённости между странами можно только приветствовать. Правда, не нужно забывать, что сниженные тарифы вводятся лишь до конца лета, и в течение этого периода американским и китайским чиновникам предстоит продолжать переговоры, которые должны привести к заключению долгосрочного торгового соглашения, либо к новому витку «торговой войны» между странами. Данная договорённость не влияет на взаимоотношения США с прочими странами и также не отменяет пошлин на китайские товары, которые Дональд Трамп (Donald Trump) успел ввести во время своего первого президентского срока несколько лет назад.