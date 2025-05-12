Крупнейший производитель тяговых батарей готовится привлечь $4 млрд.

Китайский производитель тяговых батарей для электромобилей CATL в этом году, как отмечает Bloomberg, собирается разместить свои акции на бирже в Гонконге, чтобы привлечь от $4 до $5,3 млрд средств на своё развитие. Структура размещения акций ограничит доступ к ним американских институциональных инвесторов, сделано это будет преимущественно с целью снижения интереса американских регуляторов к деятельности эмитента.

Источник изображения: CATL

По сути, CATL уже включена в «чёрный список» Пентагона с января этого года, поскольку американские власти подозревают её в содействии китайскому оборонному сектору, причём сама компания все эти обвинения считает беспочвенными. Так или иначе, во взаимоотношениях властей США и CATL не всё так благополучно, поэтому в рамках подготовки к IPO в Гонконге решено было подстраховаться и исключить участие основных типов американских инвесторов в этом мероприятии, которое станет крупнейшим с начала текущего года.

Даже наличие у крупных американских институциональных инвесторов зарубежных подразделений не позволит им принять участие в IPO. В частности, будут отсечены фонды взаимных инвестиций, работающие со средствами розничных клиентов. Подобные ограничения, с другой стороны, говорят об уверенности CATL в способности привлечь достаточно средств у прочих категорий инвесторов. Поиском участников IPO компания намерена заняться с текущей недели.