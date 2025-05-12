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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сотрудники Tesla требуют отставки Илона Маска
Его личность стала вредить бизнесу компании, как отмечают активисты.

В коллективе сотрудников Tesla в США нашлись активисты, которые выступили с обращением к руководству, в котором требуют отставки Илона Маска (Elon Musk) с поста генерального директора. По их словам, он не замечает очевидного негативного влияния своей политической деятельности на бизнес компании, которое выражается в снижении спроса на электромобили данной марки. При этом самому Маску приписывается нежелание замечать эти проблемы. Он считает их временными трудностями, которые будут устранены после его отвлечения от работы в правительственной структуре DOGE в составе правительства Дональда Трампа (Donald Trump).

Источник изображения: Tesla

Снижение объёмов продаж продукции Tesla на фоне общего подъёма спроса на электромобили в США, по данным авторов обращения, Маск пытается объяснить перестройкой производственных процессов на выпуск обновлённой версии Model Y. Однако, сейчас выпуск соответствующих машин в США уже налажен, и они продолжают тысячами накапливаться на складах, не находя быстрого сбыта, как это происходило ранее.

Подобные заявления можно было бы списать на происки политических оппонентов Маска, но одного из авторов обращения Мэтью Лаброта (Matthew LaBrot) уволили из Tesla после пяти лет работы в сфере подготовки персонала для сферы логистики и продаж. Попытки опубликовать данное обращение на страницах принадлежащей Маску социальной сети X тоже привели к блокировке учётной записи. Профсоюза на американских предприятиях Tesla нет по причине категоричного неприятия Илоном Маском подобных объединений, поэтому свой протест сотрудники Tesla могут выражать только за пределами рабочих мест.

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#tesla #илон маск #отставка
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