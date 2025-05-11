В продажу он поступит в августе этого года.

Хотя корпорация Toyota Motor и задумалась о том, нужно ли ей выпускать 1,5 млн электромобилей по итогам следующего года, в Европе она продолжает расширять ассортимент предлагаемых моделей на электротяге. На ступень ниже глобального кроссовера bZ4X расположился более компактный C-HR+, который на местном рынке заменит снятый с производства бензиновый вариант родственного кроссовера. По сравнению с гибридной модификацией, электрическая получила увеличенную до 2750 мм колёсную базу и возросший с 388 до 416 литров объём багажного отделения.

Источник изображения: Toyota

В Европе C-HR+ будет предлагаться с полным или передним приводом, можно будет выбирать между ёмкостью тяговой батареи 57,7 и 77 кВт·ч, но последняя достанется только полноприводной версии. Запас хода по циклу WLTP в последнем случае достигнет 600 км. По меркам Toyota это заметный прогресс по сравнению с более крупным кроссовером bZ4X. В Норвегии, где сильны позиции электромобилей в целом, Toyota C-HR+ поступит в продажу в августе текущего года, тогда будут определены и цены.