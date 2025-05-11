Вопрос в том, надолго ли их хватит.

В своём стремлении ограничить доступ китайских разработчиков к передовым вычислительным средствам американского происхождения, власти США придумывают всё новые механизмы. Как сообщает Reuters, сенатор Том Коттон (Tom Cotton) выдвинул законопроект, который подразумевает оснащение всех ускорителей вычислений американского происхождения и готовых серверных систем на их основе функцией определения географического местоположения.

Источник изображения: AMD

Автор инициативы надеется, что тем самым будут серьёзно ограничены возможности поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и прочие недружественные страны через транзитные государства. Существующий механизм с учётом серийных номеров оборудования себя дискредитировал, поскольку китайские пользователи научились их подменять. Новый законопроект также возлагает на экспортирующие из США ускорители компании обязанность отслеживать факты отклонения своей продукции от одобренного маршрута поставки и докладывать о нарушениях в профильные регулирующие органы. Что характерно, в своём стремлении предложить подобные меры едины представители обеих доминирующих политических партий США.