И меньше зависит от Китая.

Квартальный отчёт AMD по форме 10-Q не содержит прямых упоминаний о доле Китая в совокупной выручке компании за период, но приводит информацию о пропорции выручки, полученной за пределами США. Для этого поставщика компьютерных компонентов данная доля составляет 66%, что меньше показателей Intel (75%). Это значит, что бизнес AMD в меньшей степени может пострадать от повышения импортных пошлин. К слову, глава компании Лиза Су (Lisa Su) на днях всё равно пообещала увеличивать долю выпускаемой в США продукции.

Источник изображения: AMD

По итогам прошлого года в целом AMD получила 24% всей выручки в Китае, для первого квартала текущего года соответствующий показатель не приводится. У Intel он достигал 29%, поэтому и от «торговой войны» между США и КНР данная компания будет страдать сильнее. Соответствующие риски руководство обеих компаний закладывает в свои текущие финансовые прогнозы.