Красивое, но дорогое и бесполезное.

В сознании массового потребителя некоторые внешние атрибуты автомобилей прочно ассоциируются с высокими динамическими характеристиками, но по мере перехода на электротягу они утрачивают свою актуальность. В частности, требования к охлаждению элементов силовой установки у электромобилей заметно ниже, поэтому разного рода воздухозаборники на скоростных электромобилях не предусмотрены, если только они не служат улучшению условий охлаждения тормозных механизмов и оптимизации общей аэродинамики. Как поясняет CarNewsChina, покупатели электрических спорткаров Xiaomi SU7 Ultra попали в неоднозначную ситуацию при заказе опционального капота из углеволокна, в котором отчётливо проступают две огромные «ноздри».

Источник изображения: Xiaomi

Как отмечает источник, на первом этапе Xiaomi прямо указывала, что воздухозаборники на капоте служат улучшению аэродинамики машины, тогда как переход на использование углеволокна позволяет снизить массу электромобиля на 1,3 кг и отчасти улучшить скоростные показатели. Проблема заключается в том, что за такой капот при заказе электромобиля SU7 Ultra покупатели доплачивали $5800, а по факту независимые испытания выявили отсутствие особых улучшений в аэродинамике за счёт появления «ноздрей» на капоте. Даже внутреннее пространство моторного отсека у такой версии машины было скомпоновано без какого-либо намёка на функциональное использование воздухозаборников на капоте. Подобные открытия вызвали среди покупателей электромобилей Xiaomi SU7 Ultra справедливое недовольство.