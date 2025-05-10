Компания номинально вновь станет частной.

Отношение американских властей к китайским производителям электромобилей нельзя назвать благосклонным. Ещё при президенте Байдене ввозные пошлины на импорт китайских электромобилей в США были подняты до заградительного уровня 100%, а Дональд Трамп (Donald Trump) лишь усилил антикитайскую риторику в своей внешнеторговой политике. По этой причине, как сообщает TechCrunch, производитель премиальных электромобилей Zeekr собирается уйти с американского фондового рынка всего через год после своего локального IPO.

Источник изображения: Zeekr

Трамп в любом случае собирается запретить оборот акций китайских эмитентов в США, поэтому подобные шаги Zeekr можно назвать превентивными. Материнский холдинг Geely собрался выкупить свои американские депозитарные расписки по цене $2,566 за штуку, с премией около 14% относительно текущих котировок. Капитализация Zeekr в этом случае оценивается в $6,5 млрд. У держателей депозитарных расписок Zeekr также есть возможность обменять их на акции Geely дополнительной эмиссии из расчёта 12,3 штуки за одну расписку.

Реальные затраты Geely на приватизацию Zeekr будут не столь велики, поскольку компания уже владеет 65,7% акций данной марки. Чтобы выкупить оставшиеся, нужно потратить около $2,2 млрд. За первых четыре месяца этого года Zeekr и родственная марка Lynk & Co поставили на рынок 125 250 машин. При этом Zeekr намеревается продолжить сотрудничество с американской Waymo в сфере производства беспилотных такси для рынка США. Их выпуск будет налажен на предприятии в Аризоне.