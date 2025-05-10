И теперь предлагает воспользоваться данной модификацией.

Австрийская компания Noctua известна своими научными изысканиями в сфере термодинамики применительно к охлаждению компьютерных компонентов, но ранее они были преимущественно сосредоточены в оптимизации конструкции вентиляторов и радиаторов. В случае с решениями для процессоров Intel Arrow Lake компания дошла до крепления охладителей.

Источник изображения: Noctua

Замысел заключается в смещении центра основания радиатора по крышке процессора на 3,7 мм «на север» и на 2 мм «на восток» относительно симметричного положения. Это позволяет, как отмечает Noctua, при охлаждении процессоров Intel в исполнении LGA 1851 с 20 или 24 ядрами снижать их рабочую температуру на величину до 3 градусов при использовании охладителя NH-D15 G2 версии HBC, а в случае со стандартным NH-D15 G2 получать выигрыш в 1 градус. Для указанных систем охлаждения Noctua предлагает крепёжные планки NM-IMB8, которые обеспечивают нужное смещение, по цене от 3,9 до 4,9 евро, в зависимости от точки продаж. Крепёж также совместим с процессорными охладителями Noctua NH-D12L, NH-L12S, NH-L12Sx77 и NH-L12 Ghost S1.