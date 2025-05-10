Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Noctua добилась снижения температуры Intel Arrow Lake на три градуса за счёт смещения крепления кулера
И теперь предлагает воспользоваться данной модификацией.

Австрийская компания Noctua известна своими научными изысканиями в сфере термодинамики применительно к охлаждению компьютерных компонентов, но ранее они были преимущественно сосредоточены в оптимизации конструкции вентиляторов и радиаторов. В случае с решениями для процессоров Intel Arrow Lake компания дошла до крепления охладителей.

Источник изображения: Noctua

Замысел заключается в смещении центра основания радиатора по крышке процессора на 3,7 мм «на север» и на 2 мм «на восток» относительно симметричного положения. Это позволяет, как отмечает Noctua, при охлаждении процессоров Intel в исполнении LGA 1851 с 20 или 24 ядрами снижать их рабочую температуру на величину до 3 градусов при использовании охладителя NH-D15 G2 версии HBC, а в случае со стандартным NH-D15 G2 получать выигрыш в 1 градус. Для указанных систем охлаждения Noctua предлагает крепёжные планки NM-IMB8, которые обеспечивают нужное смещение, по цене от 3,9 до 4,9 евро, в зависимости от точки продаж. Крепёж также совместим с процессорными охладителями Noctua NH-D12L, NH-L12S, NH-L12Sx77 и NH-L12 Ghost S1.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#охлаждение процессора #noctua #intel arrow lake #lga 1851
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
28
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
13
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700 часть 2
2
Как собрать игровой компьютер самому и ничего не сломать — советы от опытного сборщика ПК
9
Как я довел до ума процессор 5800X3D снижением напряжения
10
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
8
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
2
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Тут Там
06:58
А что у нас с добычей воды, изучали?
В 28 крупных городах США зафиксировано проседание грунта со скоростью до десяти миллиметров в год
baran
06:57
Ещё в биосе надо бы включить CPPC - enabled, CPPC Preferred Cores - disabled и Global C-state - enabled, а лимиты для игр на зарубежных форумах рекомендуют PPT 122, TDC 82, EDC 124
Как я довел до ума процессор 5800X3D снижением напряжения
ИВАН ПЕТРОВ
06:54
И те кто исчез бесследно? И те кто находится под неусыпным контролем нацистскобандэровского режима? Ежечасно ожидая что и к нему придут чтобы обнулить?Или у тебя там, на диване и возле жопы любимой не...
Вице-премьер Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО уже закреплено в документах альянса
Alex Z
06:51
сколько там набирает 20 поточный потужный 14600к? 23710 https://nanoreview.net/en/cpu-list/cinebench-scores а сколько набирает настроенный (не разогнанный) 7700? 20700. и это на 16 потоках которые...
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Alex Z
06:44
Начнем, как водится, с процессора. На мой взгляд, лучшие сейчас процессоры для игр в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей — это Intel Core i5-14600KF и 13600KF. Никакие Ryzen 7 7700 с ними сравниться н...
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Даниил Смирнов
06:30
Чё ты несёшь? Дюйм уже как два года в смарты ставят, как в том же условном vivo x100 pro. До него так же выходили смарты с дюймом, такие как sharp aquos r6. Ты видимо с фулл-фрейм перепутал
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
Максим Логинов
06:27
Мой 5800Х3D с офсетом по всем ядрам минус 25 милливольт в стресстесте AIDA64 (30 мин) держит 56 градусов, с пиками до 60 градусов. Охлад СЖО от Lian Li 360мм.
Как я довел до ума процессор 5800X3D снижением напряжения
ebatoryi
06:22
китай будет уничтожать пиндосов до тла,в торговой войне.
США готовы снизить пошлины на импорт из Китая до 80%, но ждут зеркальных мер от Пекина
Ренбокот
06:12
Опять обманут, добивать гадов
Reuters: США и Европа готовят предложение России о 30-дневном прекращении огня
ebatoryi
06:07
добром это не кончится.Ядерные страны это. 03:16 10.05.2025 Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
Пакистан объявил о начале военной операции против Индии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем