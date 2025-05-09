И уменьшения объёма памяти, в частности.

Агентство Reuters продолжает настаивать, что NVIDIA после введения ограничений на поставку своих ускорителей вычислений H20 в Китай активно готовится к поставкам модифицированных решений для местных клиентов. Последние будут готовы получить их в июле текущего года.

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Новые слухи на этот счёт гласят, что уровень быстродействия H20 придётся заметно снизить, чтобы сохранить возможность поставлять ускорители вычислений в Китай. Помимо прочего, они получат уменьшенный объём памяти. При этом в каких-то моментах китайские клиенты NVIDIA смогут регулировать уровень производительности ускорителей самостоятельно, но не выбиваясь за рамки дозволенного. В прошлых публикациях на эту тему Reuters также сообщало, что NVIDIA готовит и адаптированные ускорители вычислений с архитектурой Blackwell для китайского рынка.