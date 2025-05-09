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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за угрозы роста тарифов апрельская выручка TSMC подскочила на 48%
Но радость омрачается укреплением тайваньской национальной валюты.

Даже с учётом длительности производственного цикла в сфере контрактного производства чипов, динамика апрельской выручки TSMC могла служить красноречивым индикатором заинтересованности клиентов этого крупнейшего производителя полупроводниковых компонентов в получении максимального количества продукции до вступления в силу новых таможенных пошлин, на котором настаивают американские власти. По информации Bloomberg, по итогам апреля выручка TSMC в годовом сравнении увеличилась на 48% до $11,6 млрд.

Источник изображения: TSMC

Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала в целом TSMC увеличит выручку в годовом сравнении на 38%, поэтому первый месяц периода положил весьма многообещающее начало. Впрочем, наблюдаются и некоторые проблемы, не способствующие однозначному улучшению финансового положения TSMC. Укрепление национальной валюты Тайваня вредит прибыли TSMC, которая основные доходы получает именно в долларах США. Укрепление тайваньского доллара на один процент приводит к снижению нормы операционной прибыли компании на 0,4 процентных пункта.

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#аналитика #полупроводники #финансы #tsmc #тарифы трампа
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