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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская SMIC обещает сохранить капитальные затраты на прошлогоднем высоком уровне
В то время, как многие зарубежные конкуренты осторожно смотрят на идею наращивания производства чипов.

Как отмечается в материале Nikkei Asian Review, крупнейший китайский контрактный производитель чипов SMIC завершил первый квартал текущего года с неоднозначными результатами. С одной стороны, чистая прибыль выросла сразу на 161,9% до $188 млн, а выручка увеличилась на 28,4% до $2,24 млрд, но обе суммы оказались ниже тех, на которые рассчитывали аналитики и инвесторы.

Источник изображения: SMIC

Более того, рост чистой прибыли в годовом сравнении объясняется преимущественно эффектом низкой базы, поскольку год назад компания много средств направила на развитие производства, а затоваривание складов после пандемии подрывало выручку. Примечательно, что уровень капитальных затрат в этом году SMIC стремится сохранить на прошлогоднем уровне свыше $7,3 млрд, поскольку наблюдает стабильный спрос на свои услуги, причём не только со стороны китайских клиентов.

По сути, даже американские заказчики сейчас формируют 12,6% всей выручки SMIC, а по мере развития китайского рынка всё большее количество западных разработчиков чипов предпочитает выпускать их на месте силами SMIC. Кроме того, в сегментах автомобильной и промышленной электроники пройдено дно спроса, и профильные заказы начинают расти. Их доля в структуре выручки компании последовательно выросла с 8 до 10 %. В идеале китайские производители чипов, как резюмировало руководство SMIC, смогут обеспечивать до 30% потребностей внутреннего рынка, но пока до этих уровней ещё очень далеко, поэтому нужно вкладывать средства в развитие национальной производственной инфраструктуры. При этом цены на свои услуги SMIC не собирается занижать ради расширения доли рынка, поскольку для устойчивого развития бизнеса необходимо поддерживать его прибыльность.

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#китай #полупроводники #литографическое производство #smic
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