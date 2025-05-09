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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Blackview MEGA 8 выходит с 13-дюймовым экраном и интеграцией DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0
На AliExpress с 12 мая стартуют продажи планшета Blackview MEGA 8 с защитным стеклом, чехлом, стилусом, поддержкой ИИ и скидкой 50%

В наши дни ни одно мобильное устройство не обходится без поддержки алгоритмов искусственного интеллекта. Спросом пользуются устройства для работы и развлечений. Возможности смартфонов в этом направлении ограничены небольшими размерами их экранов. Чтобы устранить этот недостаток, известный своими инновационными продуктами производитель Blackview собирается представить планшет MEGA 8. Это устройство премиального уровня с размером экрана 13 дюймов.



Планшет работает с самыми передовыми приложениями искусственного интеллекта, такими как DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Разрешение экрана у него FHD+, ёмкость аккумулятора 11000 мАч. Применяется восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T620, объём оперативной памяти достигает 36 ГБ, хранилище 512 ГБ. Последнее значение можно увеличить до 2 ТБ благодаря картам памяти. Поверх системы Android 15 установлена программная оболочка DokeOS_P 4.1. Она обеспечивает эффективность, многозадачность и развлечения с применением ИИ.



Производитель позиционирует Blackview MEGA 8 как первый 13-дюймовый флагманский планшет с поддержкой ИИ, нацеленный на повышение качества работы, обучение и творчество. Doke AI 2.0 обладает полной интеграцией с тремя моделями ИИ: DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Пользователи смогут получать ответы на свои вопросы в реальном времени в любом месте. Можно управлять приложениями посредством голосовых команд. Функциональность AI Global Smart Control даёт возможность переключаться между приложениями Gmail, YouTube и WhatsApp. Есть четыре эксклюзивных ИИ-приложения, относящихся к категориям интеллектуальных чатов, редактирования изображений, создания видео и генерации музыки.



Программа Hi Doki отвечает за ИИ-поиск в реальном времени, умеет превращать тексты в изображения, музыку, анализировать документы и помогать выполнять домашние задания. Приложение ImageX содержит 18 профессиональных инструментов для создания анимации и фотографий, удаления ненужных объектов с изображений, устранения дефектов и замены заднего плана. Программа VidGen способна генерировать изображения и тексты в видео с дополнительными эффектами. Программа Soundle способна генерировать мелодии и тексты песен восьми жанров, обеспечивая создание музыки профессионального уровня.

Для качественного просмотра изображений предлагается 13-дюймовый экран FHD+. Его размер на 13% больше, чем у среднестатистических планшетов. Помимо создания чёткого изображения, этот экран снижает нагрузку на глаза. На это указывает наличие сертификатов TÜV SÜD, что делает длительную работу с устройством более безопасной. Поддерживается стандарт Widevine L1, обеспечивающий потоковую трансляцию видео HD 1080p. Наличие стереосистемы Smart-K с четырьмя динамиками позволяет получать звук кинематографического качества. Режимы Split-Screen 2.0 и PC Mode 2.0 обеспечивают многозадачную работу с устройством. Возможность подключения беспроводной клавиатуры и мыши позволяет превратить планшет в аналог компьютера. Аккумулятор ёмкостью 11000 мАч обеспечивает 20 часов работы или 1416 часов в режиме ожидания.



Для создания заметок, сканирования изображений и получения фотографий планшет оснащён камерой на основе сенсора Sony IMX362 50 Мп. Интеллектуальный объектив Google с применением искусственного интеллекта способен мгновенно распознавать объекты и отвечать на вопросы. Поддерживается запись видео формата 1080p. Передняя камера делает возможными видеозвонки даже при слабом освещении.



За сложные вычисления отвечает восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T620 с частотой 2,2 ГГц. Он даёт прирост скорости по сравнению с предыдущим поколением на 22%, что означает повышенную плавность игр и потоковых трансляций видео. Объём физической оперативной памяти равен 12 ГБ, а виртуальной может достигать 24 ГБ. Это, а также наличие технологии Atomized Memory 2.0, позволяет ускорить загрузку приложений на 28%. Эти приложения и любые другие файлы размещаются в хранилище объёмом 512 ГБ и на картах памяти вместимостью до 2 ТБ.



Работая на основе Android 15 и программной оболочки DokeOS_P 4.1, планшет MEGA 8 получает повышенную производительность и защиту. Приложение EasyShare до 77 раз ускоряет процесс передачи файлов. Программа Workspace также вносит вклад в производительность работы планшета. Упрощают взаимодействие с устройством интуитивно понятные функции копирования-вставки и плавная навигация.



Среди других достоинств MEGA 8 — защитное закалённое стекло в комплекте поставки, чехол и стилус.

Blackview MEGA 8 дебютирует на AliExpress для мировых продаж с 12 по 18 мая. Первоначальная цена равна $199,99, скидка достигает 50%.
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