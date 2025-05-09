Поддержка искусственного интеллекта при этом с повестки дня не снимается.

Агентство Bloomberg стараниями своего постоянного автора Марка Гурмана (Mark Gurman) опубликовало новый содержательный материал о планах Apple в сфере разработки процессоров. Помимо решений для умных часов, компьютеров и серверных систем, Apple сейчас трудится над созданием специализированных процессоров для умных очков, способных составить конкуренцию продуктам Meta, выпускаемым в сотрудничестве с Ray-Ban.

Источник изображения: Apple

По сути, речь идёт о процессорах для очков, которые оснащены несколькими камерами, но не используют технологии дополненной реальности, хотя и полагаются на искусственный интеллект не только для оценки окружающей обстановки, но и для взаимодействия с пользователем через голосовые команды. Они позволят делать фотографии, воспроизводить видео, осуществлять телефонные звонки и обрабатывать голосовые запросы.

Apple свой процессор для таких очков создаёт на базе чипов, лежащих в основе умных очков Watch. В варианте реализации для очков он избавится от лишних блоков, потребляющих электроэнергию и не несущих при этом функциональной пользы. Выпуском процессора займётся TSMC примерно с 2027 года, тогда же на рынок могут выйти и умные очки Apple.