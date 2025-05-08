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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Камеры ночного видения смартфонов Ulefone Armor 28 Ultra IR не уступают камерам видеонаблюдения
Ulefone запускает распродажу смартфонов Armor 28 с 12 мая на AliExpress и Amazon

Известный своими высококачественными защищёнными мобильными устройствами производитель Ulefone расширяет популярную линейку смартфонов Armor 28 за счёт передовой модели Armor 28 Pro. Данная серия устройств пользуется немалым спросом, предлагая не только высокий уровень прочности, но и самые современные технологии. Armor 28 Pro в этом плане тоже не разочарует покупателей, которые смогут приобрести его уже с 12 мая на Amazon, AliExpress и в официальном магазине Ulefone. На AliExpress модель будет предлагаться по цене всего $399,99.



Одним из главных достоинств аппаратов Armor 28 Pro и всей серии Armor 28 Ultra может считаться система ночного видения Ultra Infrared Night Vision. Это инновационное решение представляет собой камеру с разрешением 64 Мп на основе четырёх инфракрасных светодиодов. Разработчики сделали шаг вперёд, поскольку прежде предлагалось только два светодиода.



Благодаря продвинутому сенсору OMNIVISION OV64B и программному алгоритму NightElf Ultra 3.0 от компании Ulefone снимки даже в полной темноте могут получаться чрезвычайно чёткими и яркими. Качество камеры ночного видения этого устройства настолько высоко, что оно выдаёт снимки более детализированные, чем отдельные камеры безопасности.





Существует множество сценариев применения камер ночного видения. Они могут быть востребованы в системах охраны в тёмное время суток, применяться для обнаружения скрытых камер в гостиницах, при проведении полевых спасательных работ, при съёмке дикой природы или ночных сцен в городе. В любом случае аппараты линейки Armor 28 позволят разглядеть окружение даже без освещения, выдавая чёткие и яркие изображения.



Что касается аппаратных характеристик Armor 28 Ultra, устройство основано на производительном процессоре MediaTek Dimensity 9300. В работе ему помогают 16 ГБ оперативной памяти и хранилище вместимостью 1 ТБ. Такие компоненты дают устройству возможность решать самые сложные задачи.



В модели Armor 28 Pro применяется более простой процессор MediaTek Dimensity 7300, также имеется 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Наконец, версия Armor 28 Ultra Thermal предлагает ещё и тепловизор.



Общей чертой всех описываемых смартфонов является наличие двух экранов. Диагональ основного из них равна 6,58 дюйма при разрешении FHD+ и частоте обновления 120 Гц. Размер заднего вспомогательного экрана составляет 1,4 дюйма. Ёмкость аккумулятора равна 10800 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт.



Armor 28 Pro позиционируется как портативный и доступный по цене смартфон. Armor 28 Ultra может оказаться выбором для тех, кому нужна максимально высокая производительность.



Начинающаяся 12 мая международная распродажа позволит желающим оценить самые последние технологии рынка защищённых смартфонов лично. К тому же можно попытать счастья и стать обладателем подобного устройства бесплатно, приняв участие в розыгрыше. Победитель получит в награду модель Armor 28 Pro.
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