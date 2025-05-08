Средняя цена реализации увеличилась сразу на 43%.

Компания AMD оперативно опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, из которого становится ясно, каким образом изменялась выручка в сегменте клиентских устройств. Напомним, она в годовом сравнении выросла на 68% до $2,3 млрд. По словам производителя, это произошло за счёт увеличения средней цены реализации на 43% по сравнению с первым кварталом 2024 года, а количество поставленных клиентам процессоров Ryzen настольного и мобильного типов увеличилось на 23%.

Источник изображения: AMD

В игровом сегменте, напомним, выручка AMD по итогам первого квартала сократилась на 30% до $647 млн, но произошло это преимущественно из-за снижения спроса на стареющие игровые консоли Microsoft и Sony, компоненты для которых как раз поставляет AMD. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) вчера подчеркнула, что выручка от реализации игровых видеокарт Radeon выросла относительно аналогичного периода предыдущего года, но негативное влияние сегмента игровых консолей оказалось сильнее. Первая неделя продаж видеокарт Radeon RX 9070 установила рекорд по уровню спроса, поскольку он оказался в десять раз выше, чем в случае с предшествующим поколением. В текущем квартале спрос на игровые решения AMD будет выше сезонной нормы, по мнению главы компании.