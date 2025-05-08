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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD подчеркнула важность присутствия компании на китайском рынке
Но не скрывает попыток увеличить объёмы выпуска продукции на территории США.

По давней традиции, вскоре после публикации квартального отчёта генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) дала интервью телеканалу CNBC, в котором невольно присоединилась к основателю NVIDIA по ситуации с таможенными тарифами и экспортными ограничениями. По словам главы AMD, китайский рынок представляет огромные возможности по реализации полупроводниковых компонентов и созданию систем искусственного интеллекта. Как отметила Лиза Су, важно соблюдать баланс между интересами национальной безопасности США и максимально широким охватом рынка американскими технологиями. Это идёт на пользу экономике США и создаёт рабочие места на территории страны, по её словам.

Источник изображения: AMD

Как и NVIDIA, компания AMD нацелена на обеспечение лидерства США в сфере искусственного интеллекта, а потому хотела бы присутствовать в соответствующем сегменте рынка. При этом компания предпринимает меры по увеличению объёмов производства собственной продукции на территории США, как призналась глава AMD. До сих пор таможенные тарифы на бизнес AMD оказывали незначительное влияние, а в апреле она наблюдала подъём продаж.

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#amd #сша #китай #лиза су #экспортные ограничения
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