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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Microsoft поручит Intel выпуск своих чипов по технологии 18A
Контракт между компаниями уже заключен.

По данным южнокорейского издания Chosun Daily, корпорация Intel уже заключила знаковый для себя контракт на выпуск по технологии 18A полупроводниковых компонентов для компании Microsoft. В целом, Intel приступит к массовому производству чипов по технологии 18A во втором полугодии, и Microsoft может оказаться среди первых внешних клиентов, получивших соответствующую продукцию.

Источник изображения: Intel

Более того, по данным источников, Intel ведёт переговоры по оказанию аналогичных услуг компаниям NVIDIA и Google. Последняя также разрабатывает серверные ускорители для использования в составе собственной вычислительной инфраструктуры, как и Microsoft, поэтому для Intel подобный клиент станет одним из главных. Остаётся только понять, в каком русле будет развиваться сотрудничество Intel и NVIDIA. Выпуск передовых чипов на территории США силами Intel в текущих условиях геополитической напряжённости становится важным фактором привлечения клиентов, и для руководства компании имеет большое значение реализация этой возможности.

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#intel #microsoft #литографическое производство #intel 18a
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