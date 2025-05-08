Контракт между компаниями уже заключен.

По данным южнокорейского издания Chosun Daily, корпорация Intel уже заключила знаковый для себя контракт на выпуск по технологии 18A полупроводниковых компонентов для компании Microsoft. В целом, Intel приступит к массовому производству чипов по технологии 18A во втором полугодии, и Microsoft может оказаться среди первых внешних клиентов, получивших соответствующую продукцию.

Источник изображения: Intel

Более того, по данным источников, Intel ведёт переговоры по оказанию аналогичных услуг компаниям NVIDIA и Google. Последняя также разрабатывает серверные ускорители для использования в составе собственной вычислительной инфраструктуры, как и Microsoft, поэтому для Intel подобный клиент станет одним из главных. Остаётся только понять, в каком русле будет развиваться сотрудничество Intel и NVIDIA. Выпуск передовых чипов на территории США силами Intel в текущих условиях геополитической напряжённости становится важным фактором привлечения клиентов, и для руководства компании имеет большое значение реализация этой возможности.