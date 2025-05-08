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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трамп полон решимости отменить экспортные ограничения на поставку чипов для ИИ, предложенные правительством Байдена
Акции NVIDIA начали расти в цене.

Накануне своей поездки на Ближний Восток Дональд Трамп (Donald Trump), как отмечает CNBC, не стал скрывать, что склонен пересмотреть правила экспортного контроля в области ускорителей для ИИ, которые были предложены его предшественником и должны вступить в силу с 15 мая. Представители Министерства торговли США также подтвердили готовность ведомства заменить предложенные правительством Байдена правила на более простые и способствующие не только инновационному развитию США, но и укреплению доминирования страны в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что Байден предлагал поделить страны на три категории в зависимости от доверия со стороны властей США. Группа из 18 ближайших союзников сохраняла возможность получать ускорители вычислений почти без ограничений. На противоположном полюсе оказывались около пяти стран, включая Россию, которым доступ к американским ускорителям вычислений вообще не светил. Все прочие страны попадали в промежуточную группу, для которой вводились экспортные лицензии и квоты не только на размер отдельной партии, но и на количество ввозимых за год ускорителей вычислений.

Представители NVIDIA новость о предстоящих реформах в данной сфере встретили положительно, а курс акций компании вырос более чем на три процента. Отсутствие подобных барьеров, по мнению руководства компании, позволит США компенсировать внешнеторговый дефицит и возглавить «новую промышленную революцию».

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#сша #искусственный интеллект #дональд трамп #экспортные ограничения
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