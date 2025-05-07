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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Seagate обещает утроить ёмкость жёстких дисков до 100 Тбайт к 2030 году
Не сразу всё утроилось, Москва не сразу строилась.

Коммерческий директор Seagate Technology Бань-Сэн Тэх (Ban-Seng Teh) в интервью CNBC заявил, что до конца десятилетия компания намерена увеличить ёмкость жёстких дисков с нынешних 36 до 100 Тбайт. Ни одна другая технология хранения данных, по его словам, не способна удовлетворять растущие потребности рынка в сфере систем искусственного интеллекта. Кроме того, как уже отмечали ранее представители Seagate, жёсткие диски на магнитных пластинах выделяют меньше парниковых газов как при производстве, так и в процессе эксплуатации.

Источник изображения: Unsplash, Denny Mueller

Перед отраслью ИИ, по словам руководителя Seagate, стоит задача снижения удельного энергопотребления при растущих потребностях в объёме обрабатываемых данных. Переход на более ёмкие жёсткие диски позволяет решить эту задачу, хотя бы за счёт того, что серверные системы с тем же совокупным пространством для хранения данных начинают занимать меньше места и потреблять меньше электроэнергии. Компания также стремится перевести все свои предприятия на использование энергии исключительно из возобновляемых источников.

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#искусственный интеллект #hdd #жёсткие диски #seagate
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