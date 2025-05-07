В интервью CNBC, как отмечает Bloomberg, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что в ближайшие пару лет китайский рынок компонентов для систем ИИ вырастет до $50 млрд годового оборота. Это делает важным для американских компаний сохранение позиций на китайском рынке соответствующих изделий.
Если американские компании лишатся выхода на китайский рынок, по словам основателя NVIDIA, то это лишит их выручки, налоговых поступлений в американский бюджет и возможности создавать новые рабочие места в США. Усиление экспортных ограничений против Китая, по убеждению главы NVIDIA, в конечном итоге навредит национальной безопасности США, хотя первоначально соответствующие меры направлены на её защиту. По мнению Хуана, на мировом рынке наблюдается высочайший спрос на искусственный интеллект, и для США в целом было бы выгодно поставлять соответствующие решения всем желающим.