Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA оценил ёмкость китайского рынка ИИ в $50 млрд в год
Борьба за него будет нешуточной, но в условиях санкций США ещё и непростой.

В интервью CNBC, как отмечает Bloomberg, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что в ближайшие пару лет китайский рынок компонентов для систем ИИ вырастет до $50 млрд годового оборота. Это делает важным для американских компаний сохранение позиций на китайском рынке соответствующих изделий.

Источник изображения: NVIDIA

Если американские компании лишатся выхода на китайский рынок, по словам основателя NVIDIA, то это лишит их выручки, налоговых поступлений в американский бюджет и возможности создавать новые рабочие места в США. Усиление экспортных ограничений против Китая, по убеждению главы NVIDIA, в конечном итоге навредит национальной безопасности США, хотя первоначально соответствующие меры направлены на её защиту. По мнению Хуана, на мировом рынке наблюдается высочайший спрос на искусственный интеллект, и для США в целом было бы выгодно поставлять соответствующие решения всем желающим.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #сша #китай #экспортные ограничения
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
45
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
7
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
43
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
21
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
3
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
16
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
19

Сейчас обсуждают

dimkahon
08:26
Тебе не понять.
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
dimkahon
08:24
Это из оперы "вот у меня в компе говно, а ты видел, что нвидия выпустила?"))))
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
dimkahon
08:23
Тут больше харчок на горящую жопу поклонников 100500 VRam. Кому надо - пройдет мимо, кому не важны спуре-пупер-ультра-ашди разрешение и ч0ткие текстуры - купит.
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
dimkahon
08:20
Чел купил, что хотел. Тебе то какая разница?
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
dimkahon
08:13
Придуркам-адептам "нада минимум 16 Гб" невдомек про совершенно разные способы кеша текстур у АМД и НВ.
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
dimkahon
08:11
Интересно, какая говнина стоит у тебя. Какая-нибудь rx 5600xt. Но это другое, ага. А пока позавидуй молча.
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
Александр Карасев
08:10
Про скорость наврали
Ugreen представила док-станцию для Mac mini с 10 портами и слотом NVMe
Keradan
08:07
По вашему когда современная игра 2024 выдает 70 кадров на видеокарте среднего сегмента 9! летней давности - это плохая оптимизация? Судя по получившимся цифрам разрабы боги оптимизации unreal 5.
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
D.K.
08:05
Сдаëтся мне, что он едва ли понимает принципы оптимизации данных. Во вселенной нет нехватки свободного пространства, чтобы именно в этом ключе приходилось что-либо сжимать. Это не говоря уже о том, ч...
Alibaba представила «гибридные» ИИ-модели Qwen3, «способные превзойти» решения от Google и OpenAI
Руслан Кондратьев
07:53
Пришлось взять Seasonic prime tx 1000, остальное оставил любителям и энтузиастам, пусть проверяют
United Innovation выпустила 24,5-дюймовый 2К монитор 25G2S Plus с частотой 240 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем