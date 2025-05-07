Борьба за него будет нешуточной, но в условиях санкций США ещё и непростой.

В интервью CNBC, как отмечает Bloomberg, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что в ближайшие пару лет китайский рынок компонентов для систем ИИ вырастет до $50 млрд годового оборота. Это делает важным для американских компаний сохранение позиций на китайском рынке соответствующих изделий.

Источник изображения: NVIDIA

Если американские компании лишатся выхода на китайский рынок, по словам основателя NVIDIA, то это лишит их выручки, налоговых поступлений в американский бюджет и возможности создавать новые рабочие места в США. Усиление экспортных ограничений против Китая, по убеждению главы NVIDIA, в конечном итоге навредит национальной безопасности США, хотя первоначально соответствующие меры направлены на её защиту. По мнению Хуана, на мировом рынке наблюдается высочайший спрос на искусственный интеллект, и для США в целом было бы выгодно поставлять соответствующие решения всем желающим.