Но в целом клиентское направление выступило неплохо.

Представленный недавно квартальный отчёт AMD позволяет убедиться, что дела у компании в игровом сегменте идут не так хорошо, как хотелось бы руководству и определённой части лояльной потребительской аудитории. Половину выручки AMD в первом квартале определяли серверные компоненты, а на долю клиентских и игровых решений сообща пришлось только $2,9 млрд из совокупных $7,4 млрд.

Источник изображения: AMD

Хотя консолидированная выручка подразделения выросла на 28% в годовом сравнении до $2,9 млрд, этот рост был обусловлен исключительно успехами в продаже центральных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 5, которые подняли выручку в клиентском сегменте на 64% до $2,3 млрд. В игровом же сегменте выручка в годовом сравнении упала в полтора раза до $600 млн. Видеокарты Radeon на эту динамику влияли в минимальной степени, поскольку её в основном определяли стареющие игровые консоли Microsoft и Sony, для которых AMD выпускает ключевые компоненты. Даже рост операционной прибыли более чем в два раза был обусловлен преимущественно успехами AMD в продвижении на рынок процессоров Ryzen.