Это около 5% всей прогнозируемой аналитиками выручки компании.

Опубликованный накануне квартальный отчёт AMD позволяет убедиться, что в текущем квартале компания рассчитывает списать до $800 млн убытков из-за ограничений со стороны США на поставку в Китай определённых компонентов. Из них до $700 млн будут потеряны в результате запрета на поставку в КНР ускорителей вычислений Instinct MI308X. Всего по итогам текущего года потери из-за экспортных ограничений США могут достичь $1,5 млрд, как отметило руководство AMD.

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В целом же по итогам второго квартала AMD рассчитывает выручить от $7,1 до $7,7 млрд, и середина этого диапазона оказывается выше ожиданий аналитиков. Появление на рынке новых ускорителей семейства Instinct будет способствовать росту выручки во втором полугодии, как ожидает руководство AMD. По итогам всего года выручка на направлении центров обработки данных вырастет на значительную двузначную величину, выраженную в процентах. Высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта заставляет Лизу Су (Lisa Su) с оптимизмом смотреть на итоги фискального года, даже с учётом экспортных ограничений и роста таможенных пошлин. К слову, в первом квартале она не заметила особой активности клиентов, связанной со скорым повышением пошлин в США.