В течение ближайших двух лет.

По оценкам аналитиков Melius Research, из-за ограничений на продажу ускорителей вычислений H20 в Китае компания NVIDIA потеряет от $15 до $20 млрд ежегодной выручки, но на её бизнесе это не особо скажется в том случае, если западные игроки рынка облачных вычислений продолжат наращивать объёмы закупок её продукции в ближайшие пару лет.

Источник изображения: NVIDIA

Как считают представители Bank of America, антикитайские санкции сократят ёмкость мирового рынка ускорителей NVIDIA примерно на 20%, а её ранее оценивали в $500 млрд в год. Спрос на новые решения NVIDIA со стороны не подверженных санкциям клиентов наверняка поможет довольно быстро компенсировать ущерб от экспортных ограничений в отношении Китая, как убеждены аналитики Melius Research. Те же GB300 и Vera Rubin, по их мнению, будут достаточно востребованы участниками рынка облачных вычислений. Усилия облачных гигантов по разработке собственных ускорителей тоже не особо навредят NVIDIA, поскольку её продукция останется востребованной.