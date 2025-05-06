В том числе и за счёт минивэнов Zeekr RT китайской разработки.

По информации CNBC, входящая в холдинг Alphabet компания Waymo на этой неделе объявила о своих намерениях увеличить парк эксплуатируемых в США беспилотных такси к концу 2026 года с нынешних 1500 до 3500 машин. Для этого к указанном сроку на совместном предприятии с Magna International будет выпущено примерно 2000 новых роботакси, включая версии на платформе электромобилей Jaguar I-Pace.

Источник изображения: Waymo

Кроме того, до конца текущего года данное предприятие наладит выпуск более совершенных с точки зрения управляющей автоматики минивэнов Zeekr RT, созданных в сотрудничестве с китайской корпорацией Geely. Предприятие по выпуску беспилотных такси было открыто в Аризоне в октябре прошлого года. Как только оно выйдет на проектную мощность, то сможет выпускать десятки тысяч полностью автономных такси в год. Сейчас Waymo осуществляет около 250 000 платных поездок на беспилотных такси в США каждую неделю. Услуги предоставляются в Остине, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, со следующего года к ним присоединятся Атланта, Майами и Вашингтон.