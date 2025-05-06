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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские законодатели предлагают блокировать незаконно попавшие в Китай ускорители вычислений на этапе загрузки
Соответствующей технологии пока нет.

Американские конгрессмены, как сообщает Reuters, выступили с инициативой по усилению контроля за экспортом ускорителей вычислений американского происхождения в недружественные страны. Помимо механизмов контроля за расположением конечных пользователей, предлагается ввести дистанционную блокировку ускорителя на этапе загрузки в том случае, если он находится не в «дружественных руках».

Источник изображения: NVIDIA

По словам авторов инициативы, технически реализовать первую меру контроля можно, используя оценку времени отклика устройства на запрос централизованного сервера. Зная скорость прохождения сигнала по сети, можно примерно определить расположение устройства. Во всяком случае, можно понять, в какой стране именно находится данный ускоритель, а большей точности для преследуемых властями США целей и не требуется.

Куда сложнее будет добиться возможности дистанционной блокировки ускорителя. Так или иначе, законодатели собираются вынести на обсуждение подобный законопроект в США в течение ближайших шести месяцев. Успеет ли NVIDIA в дальнейшем реализовать необходимые для такого контроля механизмы, сказать сложно. По крайней мере, американские власти демонстрируют заинтересованность в усилении контроля за использованием чувствительного для сферы национальной безопасности оборудования.

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#nvidia #китай #экспортные ограничения
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