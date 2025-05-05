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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне вялого спроса Tesla начала предлагать льготный кредит на новейшую Model Y в США
Под два процента годовых сроком на шесть лет.

Как напоминает Electrek, рестайлинговая версия кроссовера Model Y, который длительное время оставался бестселлером марки во всём мире, на родном американском рынке появилась не так давно, но отсутствие очередей на получение заказанных машин и снижение ставок по кредитам говорят об отсутствии высокого спроса на новинку.

Источник изображения: Tesla

Если на прошлой неделе Tesla начала предлагать покупателям в США скидку в размере $2000 на рестайлинговый вариант Model Y при условии их готовности сдать в обмен на новый электромобиль машину предшествующего поколения, то на этой неделе к мерам стимулирования спроса добавился кредит на шесть лет по ставке 1,99% годовых. Понятно, что субсидировать процентную ставку в этом случае будет сам автопроизводитель. К слову, в Европе и Китае рестайлинговая Model Y уже давно предлагается на условиях беспроцентного кредита, поэтому ситуация со сбытом новинки в США может считаться не столь критичной, хотя и требующей вмешательства автопроизводителя.

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#сша #tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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