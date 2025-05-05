Более 90% из них будут гибридами или электромобилями.

Представленный в конце апреля заднеприводный электрический кроссовер Mazda EZ-60 был разработан и будет выпускаться совместно с китайской компанией Changan Automobile, он уже успел обрести довольно высокую популярность. Как поясняет CarNewsChina, китайское СП для Mazda в ближайшие пару лет станет весьма важной производственной площадкой в масштабах мирового рынка. В частности, уже к 2027 году объёмы выпуска автомобилей марки Mazda в Китае удвоятся до 300 000 в год, и 90% из них будут либо электромобилями, либо гибридами.

Источник изображения: Mazda Motor

Если учесть, что по итогам прошлого года Mazda во всём мире выпустила около 1,2 млн автомобилей, то при условии сохранения текущих объёмов реализации на модели китайской сборки будет приходиться до четверти годовой программы производства. Mazda осознанно ориентирует свои китайские машины на экспортные рынки, пытаясь комбинировать узнаваемость марки за пределами КНР и технологический потенциал своего китайского партнёра в сфере производства электромобилей. До конца 2027 года Mazda также рассчитывает представить две новые модели электромобилей.