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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone представляет Armor 28 Pro с двумя AMOLED-экранами и аккумулятором 10600 мАч
Новый Ulefone Armor 28 Pro выходит 12 мая по цене от $399,99 с поддержкой 5G и быстрой зарядкой 120 Вт

Известный производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, представила очередную флагманскую модель в своей самой продвинутой серии смартфонов. Речь идёт об аппарате под названием Armor 28 Pro. Появившись после Armor 28 Ultra, новинка представляет собой более доступную по цене альтернативу с таким же уровнем производительности и защиты. Armor 28 Pro начнут продавать по всему миру 12 мая, и начальная цена в магазине AliExpress будет составлять $399,99. Также устройство станет доступным для приобретения в крупных магазинах вроде Amazon и официальном магазине компании Ulefone.



Armor 28 Pro обладает многочисленными функциональными возможностями. Как и в случае с Armor 28 Ultra, обладатели этого устройства получат два экрана типа AMOLED и опцию Always-On Display. На главном экране пиковая яркость будет достигать 2200 нит.





Для любителей мобильной фотографии здесь есть основная камера с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм. Она выдаёт качественные изображения за счёт высокого уровня светочувствительности. Ещё есть камеры ночного видения с разрешением 64 Мп, которые даже в кромешной темноте позволяют получить фотографии высокой чёткости.





За многозадачную работу на этом устройстве отвечает оперативная память типа LPDDR5X в количестве 16 ГБ. Как и в случае с Armor 28 Ultra, версия Pro будет работать на протяжении длительного времени за счёт аккумулятора ёмкостью 10600 мА·ч. Быстро зарядить его можно при помощи зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.



Поскольку это защищённый смартфон, качество сборки у него на высочайшем уровне. Это подтверждает прохождение тестов на прочность.



Что касается скорости работы, её высокий уровень обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 5G. Он же даёт возможность работать в сетях связи 5G. Объём хранилища достигает 512 ГБ, чего большинству пользователей будет достаточно. Желающие получить больше могут приобрести Armor 28 Ultra с объёмом хранилища 1 ТБ. Это же относится к тем, кому нужен тепловизор.



Отмечая начало продаж Armor 28 Pro, компания Ulefone проведёт розыгрыш призов. Его победитель станет обладателем Armor 28 Pro бесплатно.
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#ulefone
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Мятный Леденец
18:55
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