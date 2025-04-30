Соблюдение американских законов является для компании неизменным приоритетом.

Популярное тайваньское издание DigiTimes недавно сообщило, что во время поспешного визита главы и основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) в Китай вскоре после введения запрета на поставки ускорителей H20 со стороны властей США могло обсуждаться создание некой дочерней структуры, которая помогала бы китайским клиентам получать необходимую продукцию NVIDIA в условиях санкций. Издание South China Morning Post обратилось за разъяснениями к NVIDIA и получило опровержение данной информации.

Источник изображения: NVIDIA

Публикацию DigiTimes в NVIDIA назвали «беспочвенными домыслами» и напомнили о непререкаемом стремлении компании следовать требованиям американских законов. Визит главы NVIDIA в Китай, состоявшийся недавно, произошёл по приглашению ассоциации китайских экспортёров, и не был результатом личной реакции генерального директора на введение дополнительных ограничений против Китая. Страна продолжает оставаться для NVIDIA важным рынком, как не устаёт подчёркивать бессменный руководитель компании. Видимо, в сложившихся условиях он может предложить местным клиентам только доброе слово в качестве одной из немногих ещё доступных мер поддержки.