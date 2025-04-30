И взамен предоставит свои платформы для создания автомобилей.

Поскольку американская компания Waymo, являющаяся дочерней структурой Alphabet и Google по разработке технологий беспилотного управления наземным транспортом, готовится начать испытания своих прототипов в японской столице, местным компаниям это предоставляет возможность договориться с ней о сотрудничестве и обмене технологиями. По крайней мере, как отмечает Reuters, компании Waymo и Toyota Motor объявили о намерениях заняться совместной разработкой платформы для автономных автомобилей, а также путей улучшения функциональных возможностей машин, находящихся в частной собственности.

Источник изображения: Waymo

По меньшей мере, Toyota намеревается создавать прототипы беспилотных такси на собственной платформе, которые будут использоваться компанией Waymo. В свою очередь, Waymo может предоставить Toyota своё программное обеспечение, которое та сможет использовать в своих серийных автомобилях, продаваемых частным лицам. Профильное подразделение Woven японской корпорации также будет участвовать в совместной деятельности. Toyota является не единственным автопроизводителем, с которым готова сотрудничать Waymo, в силе остаются планы последней по взаимодействию с южнокорейской Hyundai и китайской Zeekr. В части программной инфраструктуры Waymo сотрудничает с Uber, через чьё мобильное приложение клиенты могут вызывать прототипы беспилотных такси.