Это то, о чём она договаривалась при Байдене.

Считается, что Apple, NVIDIA и AMD уже получают от TSMC свои 4-нм изделия, производимые на новейшем предприятии в штате Аризона. Представители тайваньского подрядчика недавно также подтвердили, что корпус второго предприятия уже построен и готов к началу монтажа оборудования. Как поясняет Bloomberg, фактически TSMC уже приступила к возведению своего третьего предприятия в Аризоне.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что о строительстве трёх предприятий по выпуску чипов общей стоимостью $65 млрд TSMC договорилась с властями США ещё при прежнем президенте, но Дональд Трамп (Donald Trump) после своего вступления в соответствующую должность уговорил компанию взять на себя обязательства потратить ещё $100 млрд на строительство трёх предприятий по выпуску чипов и двух по их упаковке. Будут ли TSMC предоставлены субсидии в обещанном администрацией Байдена объёме, пока судить сложно, но они в любом случае покроют лишь малую часть капитальных затрат компании. Трамп, как известно, считает таможенные пошлины более эффективным стимулом для развития национальной полупроводниковой промышленности.