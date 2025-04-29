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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен первый экологически чистый защищённый смартфон FOSSiBOT F112 PRO 5G
Смартфон FOSSiBOT F112 PRO 5G сочетает жидкий силикон, защиту и поддержку 5G в одном устройстве

Известный производитель мобильных устройств, основанная в 2022 году компания FOSSiBOT с сотрудниками с более чем десятилетним опытом работы, анонсирует свой очередной аппарат. Модель F112 PRO 5G попадёт в руки покупателей после двух лет тщательной разработки. Аппарат позиционируется как первый в своём роде экологически чистый защищённый смартфон. Его высокий уровень прочности и стильный внешний вид созданы не в ущерб окружающей среде.



Аппарат является продвинутым не только с технической точки зрения, но и обладает футуристическим внешним видом. Дизайн камеры минималистичный, с геометрическим расположением объективов. Технологическую природу устройства подчёркивает использование металла и стекла, в результате чего смартфон является как прочным, так и модным. Продуманное расположение элементов делает аппарат внешне привлекательным без ущерба для долговечности работы.



F112 PRO стал первым в своём роде аппаратом, при создании которого использовался жидкий силикон. Это делает его мягким и приятным на ощупь, а также экологичным. Если сравнивать с традиционными материалами, жидкий силикон обладает повышенной долговечностью и лучше подходит для вторичной переработки. Это обеспечивает лучший баланс между развитием технологий и сохранением окружающей среды. К тому же F112 PRO предлагается в ярких расцветках, что делает его ещё более индивидуальным и стильным.





Поскольку F112 PRO относится к категории защищённых смартфонов, его целевой аудиторией являются любители активности на открытом воздухе и профессионалы различных отраслей промышленности. Однако и городским пользователям это устройство должно приглянуться благодаря своему стильному дизайну.



Что касается производительности, за неё отвечает процессор Dimensity 6300 5G. Этот чип производится по техпроцессу 6 нм и обеспечивает высокую скорость обработки приложений и доступа в мобильную сеть. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Этого значения хватит для многочисленных приложений и мультимедийных файлов.





Аккумулятор ёмкостью 7150 мАч позволит смартфону от FOSSiBOT на протяжении длительного времени обходиться без зарядки. Диагональ экрана формата HD+ составляет здесь 6,88 дюйма при частоте обновления 120 Гц. Подобный дисплей обеспечивает яркость картинки и плавность взаимодействия с интерфейсом.



С 17 марта FOSSiBOT F112 PRO 5G принимает участие в акции AliExpress World Premiere Promotion, в рамках которой он доступен для приобретения по цене $159,99.
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#fossibot
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