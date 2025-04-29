Он будет оснащаться приводом только на одну ось.

На проходящей в Шанхае крупнейшей автомобильной выставке планеты кроссовер Xiaomi YU7 не был продемонстрирован, поскольку компания, предположительно, не хотела косвенно напоминать своим участием в мероприятии о трагедии, которая в конце марта унесла жизни трёх девушек, двигавшихся на большой скорости в седане Xiaomi SU7 с подключенной системой активной помощи водителю. Между тем, ресурс CarNewsChina сообщает, что в официальной документации Xiaomi, передаваемой китайским регуляторам, появилось упоминание о заднеприводном варианте кроссовера с запасом хода 835 км.

Источник изображения: Xiaomi

Единственный электродвигатель на задней оси выдаёт 235 кВт мощности, при этом на преодоление дистанции в 100 км такая машина должна расходовать весьма умеренные 13,3 кВт·ч, обладая массой не более 2315 кг. Наличие 800-вольтовой архитектуры позволяет кроссоверу восполнять до 200 км запаса хода за 5 минут на специальных станциях экспресс-зарядки. Будет ли новинка представлена к лету текущего года, как планировалось ранее, в нынешних тревожных условиях гарантировать нельзя, но высокая конкуренция на китайском рынке вряд ли позволит Xiaomi ещё сильнее оттягивать этот момент.