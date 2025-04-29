Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi зарегистрировала вариант электрического кроссовера YU7 с запасом хода 835 км
Он будет оснащаться приводом только на одну ось.

На проходящей в Шанхае крупнейшей автомобильной выставке планеты кроссовер Xiaomi YU7 не был продемонстрирован, поскольку компания, предположительно, не хотела косвенно напоминать своим участием в мероприятии о трагедии, которая в конце марта унесла жизни трёх девушек, двигавшихся на большой скорости в седане Xiaomi SU7 с подключенной системой активной помощи водителю. Между тем, ресурс CarNewsChina сообщает, что в официальной документации Xiaomi, передаваемой китайским регуляторам, появилось упоминание о заднеприводном варианте кроссовера с запасом хода 835 км.

Источник изображения: Xiaomi

Единственный электродвигатель на задней оси выдаёт 235 кВт мощности, при этом на преодоление дистанции в 100 км такая машина должна расходовать весьма умеренные 13,3 кВт·ч, обладая массой не более 2315 кг. Наличие 800-вольтовой архитектуры позволяет кроссоверу восполнять до 200 км запаса хода за 5 минут на специальных станциях экспресс-зарядки. Будет ли новинка представлена к лету текущего года, как планировалось ранее, в нынешних тревожных условиях гарантировать нельзя, но высокая конкуренция на китайском рынке вряд ли позволит Xiaomi ещё сильнее оттягивать этот момент.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi yu7
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
220
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
21
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
25
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
7
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
5
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
2

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:17
А вы с кем разговариваете? Хотите заниматься своей страной и своим народом - можете прямо сейчас начинать, вам никто не запрещает. Налоги платить только не забывайте, за то что вам тут позволяют жить ...
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
ark-bak
12:17
Выпили на полтинник.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Dark_Cloud
12:17
Так а в чем проблема-то? в отсутствии мозгов? Факт кражи был? был. Что значит - прекратить расследование? продавца берите и сажайте. Раз факт кражи был и была страховка - отдайте ее хозяину, это услов...
Лондонец случайно приобрел Civic, который у него недавно угнали
A224
12:15
возможностей конечно много, но 10 часов там нечего настраивать. достаточно 5 минут даже в первый раз
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
PanzerK
12:13
Ему... да и тебе... могут разве что просто дать известно чего...
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
PanzerK
12:11
Всё может конечно быть... вот только чего не может быть, так это арабов в Афганистане...
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Dark_Cloud
12:11
Чукча не читатель патамушта уровень местных авторов где-то между дном и плинтусом
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Zoya Merkulova
12:10
У меня тоже тошнота от нашей власти. Всем помогают кроме своего коренного населения.
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Fetaminaza
12:07
ничёсе ты тормоцок , что ты настраиваешь 9 часов?
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Dark_Cloud
12:04
Серьезного разговора нет с тупым хомячьем, которое отрицает факты, лишь бы лизнуть анус любимому хуянгу А не кривые порты ты лично будешь людям поставлять, чучело? сидит тут, указывает людям, во что...
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем