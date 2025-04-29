Все $13 млрд разошлись на межбанковском рынке буквально за три месяца.

Осенью 2022 года группа из семи банков выступила в роли кредиторов в сделке Илона Маска (Elon Musk) по покупке социальной сети Twitter. На известную теперь под именем X социальную сеть в итоге пришлось около $13 млрд долговых обязательств, которые кредиторы первично хотели перепродать на межбанковском рынке. Активность Маска по реформированию бизнеса Twitter долгое время не позволяла сделать это на выгодных условиях, поскольку с каждого доллара долга кредиторы могли выручить примерно по 65 центов, дисконт был слишком большим. В таких условиях кредиторы предпочли придержать долги у себя, и к активной их перепродаже приступили лишь в начале февраля этого года, как отмечает The Wall Street Journal.

Источник изображения: X, Elon Musk

Подобная привязка к периоду объясняется вступлением в должность президента США Дональда Трампа (Donald Trump), близким соратником которого при подготовке ко второму сроку оказался Илон Маск (Elon Musk). Близость к высшей власти в США подняла доверие инвесторов к бизнесу, которым владеет Маск, на площадку X стали возвращаться рекламодатели, поэтому с точки зрения обслуживания кредитов дела у компании пошли в гору. С февраля текущего года кредиторы успели переуступить долговых требований к X на общую сумму около $11 млрд, и последняя часть на сумму $1,2 млрд была продана в этот понедельник с дисконтом всего в два цента с каждого доллара. Впрочем, кредиты Маску успели за два с половиной года принести банкам более $3 млрд выплат по процентам, поэтому нельзя утверждать, что они были им абсолютно не выгодны.