Наверняка придётся кого-то из сотрудников уволить.

Принадлежащая китайскому холдингу Geely шведская компания Volvo Cars, если опираться на публикацию CNBC, по итогам прошлого квартала столкнулась с более чем двукратным снижением операционной прибыли. Поскольку продажи легковых машин этой марки шли неважно ещё с конца прошлого года, Volvo решила сократить свои расходы на $1,9 млрд. Средства планируется сэкономить на инвестициях и за счёт устранения «избыточных функций» в подразделениях компании по всему миру. Обычно такие формулировки подразумевают сокращение штата, и в США они уже начались.

Источник изображения: Volvo Cars

Предчувствие не самых простых периодов для автомобильного бизнеса заставляет Volvo Cars отказаться от публикации прогнозов как на 2025, так и на 2026 годы. Помимо высокой конкуренции, проблем Volvo добавляют таможенные тарифы, которые поднимаются не только в США и Европе, но и Китае. Судя по активности материнского холдинга Geely Auto, китайский гигант приоритет в развитии отдаёт собственным торговым маркам и внутреннему рынку КНР. Volvo собирается двигаться дальше в этих сложных условиях, придерживаясь принципов сохранения прибыльности, электрификации и адаптации продукции к потребностям покупателей в конкретных географических регионах.