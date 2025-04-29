Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volvo на фоне кратного падения прибыли собирается сократить расходы на $1,9 млрд
Наверняка придётся кого-то из сотрудников уволить.

Принадлежащая китайскому холдингу Geely шведская компания Volvo Cars, если опираться на публикацию CNBC, по итогам прошлого квартала столкнулась с более чем двукратным снижением операционной прибыли. Поскольку продажи легковых машин этой марки шли неважно ещё с конца прошлого года, Volvo решила сократить свои расходы на $1,9 млрд. Средства планируется сэкономить на инвестициях и за счёт устранения «избыточных функций» в подразделениях компании по всему миру. Обычно такие формулировки подразумевают сокращение штата, и в США они уже начались.

Источник изображения: Volvo Cars

Предчувствие не самых простых периодов для автомобильного бизнеса заставляет Volvo Cars отказаться от публикации прогнозов как на 2025, так и на 2026 годы. Помимо высокой конкуренции, проблем Volvo добавляют таможенные тарифы, которые поднимаются не только в США и Европе, но и Китае. Судя по активности материнского холдинга Geely Auto, китайский гигант приоритет в развитии отдаёт собственным торговым маркам и внутреннему рынку КНР. Volvo собирается двигаться дальше в этих сложных условиях, придерживаясь принципов сохранения прибыльности, электрификации и адаптации продукции к потребностям покупателей в конкретных географических регионах.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#финансы #volvo #volvo cars
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
217
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
21
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
14
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
7
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
5

Сейчас обсуждают

A224
10:08
ну конечно есть раз прирост фпс есть, о чём речь
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:06
потому что важно какой будет прирост в реальных условиях, как я сам играю да и как все играют, чем в 720 лоу, в которые не будет играть никто даже на самом слабом железе.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:05
я играю в шутеры в основном. + главное чтоб бенч был внутри. собственно про это написано. а монитор 300 Гц. так что актуально "с 250 до 280"
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Анатолий Шведцов
10:03
кхе-кхе, а теплоотведение в двухслойном чипе?))
Компания Apple оказалась главным катализатором роста технологии SoIC от TSMC наряду с AMD
typym6ek
09:58
Без генератора на 3070 играю сейчас в 2560x1440 с g-sync, dlss качество. Всё на ультра, только текстуры и тени высокие, иначе в редких случаях вылетает из игры, патчи последние. Оптимизация реально хо...
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Maksya
09:56
Ты пользовался видеокартами более менее современными? Вот андервольтил свою 3080ти, там заводской буст 1860мгц, потребление залочено на 350w, без андервольта, а это где-то 1.062v на гпу, она быстро вы...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
Кызахстанчево
09:54
12 гигов вполне хватает на современные игры, даже 8ми хватает.
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Денис Москаленко
09:51
А elite 3 появится осенью 26 года, прикиньте?
Первые смартфоны на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 появятся осенью 2025 года
typym6ek
09:51
Да 100% лазутчики с этот период будут пытаться проникать на территорию нашу и будут делать подлости. Ну не будет никто сидеть и ждать.
Зеленский отреагировал на предложение Путина о перемирии в честь Дня победы
typym6ek
09:47
Никто не покупает с 8гб видюхи, а с 12гб ещё думает стоит ли... Вот и засуетились.
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем