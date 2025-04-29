Последующие пуски придётся осуществлять в высоком темпе.

Компания Amazon в сотрудничестве с ULA намеревалась запустить свою первую группу спутников связи Kuiper на околоземную орбиту ещё в первой половине апреля, но этому мешали то погодные условия, то насыщенный график пусков с площадки на мысе Канаверал во Флориде, поэтому исторический для проекта пуск успешно состоялся только сегодня ночью. Ракета Atlas V должна вывести, как отмечает CNBC, на высоту около 450 км над поверхностью земли первые 27 спутников связи Kuiper, которые будут маневрировать самостоятельно и передавать информацию на Землю.

Источник изображения: Amazon

Amazon Kuiper является прямым конкурентом Starlink, но это не мешает первой из компаний пользоваться услугами материнской структуры SpaceX второй, поскольку собственных ракет-носителей у Amazon нет. Впрочем, основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) Blue Origin также является подрядчиком Amazon в этой сфере, поэтому они в некотором роде близки друг другу. На развитие спутниковой сети связи Amazon намерена потратить $10 млрд, на ближайшее время она забронировала более 80 пусков, которые также могут осуществляться силами Arianspace, если не считать троих прочих подрядчиков. По требованию регуляторов в США, компания Amazon к июлю следующего года должна вывести на орбиту более 1600 спутников связи, чтобы сохранить за собой соответствующую лицензию.