Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon запустила на орбиту первую группу спутников связи Kuiper
Последующие пуски придётся осуществлять в высоком темпе.

Компания Amazon в сотрудничестве с ULA намеревалась запустить свою первую группу спутников связи Kuiper на околоземную орбиту ещё в первой половине апреля, но этому мешали то погодные условия, то насыщенный график пусков с площадки на мысе Канаверал во Флориде, поэтому исторический для проекта пуск успешно состоялся только сегодня ночью. Ракета Atlas V должна вывести, как отмечает CNBC, на высоту около 450 км над поверхностью земли первые 27 спутников связи Kuiper, которые будут маневрировать самостоятельно и передавать информацию на Землю.

Источник изображения: Amazon

Amazon Kuiper является прямым конкурентом Starlink, но это не мешает первой из компаний пользоваться услугами материнской структуры SpaceX второй, поскольку собственных ракет-носителей у Amazon нет. Впрочем, основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) Blue Origin также является подрядчиком Amazon в этой сфере, поэтому они в некотором роде близки друг другу. На развитие спутниковой сети связи Amazon намерена потратить $10 млрд, на ближайшее время она забронировала более 80 пусков, которые также могут осуществляться силами Arianspace, если не считать троих прочих подрядчиков. По требованию регуляторов в США, компания Amazon к июлю следующего года должна вывести на орбиту более 1600 спутников связи, чтобы сохранить за собой соответствующую лицензию.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#starlink #джефф безос #amazon kuiper
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
217
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
19
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
10
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
6
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
5

Сейчас обсуждают

Chihonya
09:19
+100500)
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Andrey Kovalchuk
09:14
12 гигов - это должно быть днище уровня *060 серии с MSRP порядка <=300 бачей, 12 гигов для *070 серии в 2025 году - сраный нонсенс. 5070 должен был выйти с 18ю гигами изначально
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Апшеронский скакел
09:12
Твой анус хочу измерить керзовым сапогом
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Maksya
09:12
Это понятно, но вот разгон памяти на 7500ф ,бустанул минимальный фпс и убрал микростаттеры, вот мне и интересно, дает ли это что-то х3д процам, их изначально бурут для максимальной отзывчивости и отсу...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
09:10
Я так понимаю, 25 кВт для переносной батареи на мелком "летаке" никого не смущает, да? И насколько этой батареи при таком потреблении хватит? "Питание лазерной установки обеспечивают аккумуляторные бл...
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
Redneck_prm
09:08
Боромир бы поставил 128!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell получит 96 ГБ памяти
unhurtable
09:06
Уже давно нет, прирост реально заметен когда четверть и более, все остальное только замерами ради цифр.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
unhurtable
09:04
А что ты хочешь намерять тестами сети конкретно, протокол тот же, среда та же, что изменится, заметно выше скорость - куда качать то большинству, кстати и что? Снизятся и без того микроскопические лок...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
09:04
Ы. Если это правда случится, я буду угорать в истерике. Как там долботрясики, которым 8 гигов для 5060/Ti и 12 ГБ для 5070 при их цене - это "норм" и "нет разницы"?
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
Николай
09:04
Была возможность майнил, не стало не майню. Плохо что-ль? Хорошо!!!
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем