Японская корпорация Sony, долгие годы сопротивлявшаяся рекомендациям одного из активистов, владевших пакетом её акций, в итоге решила им последовать. Об отделении финансового бизнеса Sony уже заявлено официально, а источники Bloomberg также сообщают, что до конца текущего года может обрести самостоятельность и даже выйти на биржу полупроводниковое подразделение корпорации.
Оно специализируется на выпуске датчиков изображений для цифровых камер, на фоне замедления темпов роста рынка смартфонов полупроводниковый бизнес Sony не только подвергся стагнации, но и сократил норму прибыли с 25 до 10 %. Считается, что в качестве обособленного бизнеса он сможет быстрее принимать решения и проще привлекать инвестиции на своё развитие. При этом основными акционерами данного подразделения станут уже существующие инвесторы Sony, а сама головная корпорация сократит за собой небольшой пакет акций в его капитале. Представители Sony соответствующую публикацию Bloomberg назвали основанной на слухах и опровергли существование утверждённых планов по реструктуризации полупроводникового бизнеса.