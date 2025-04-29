До конца года, а также вывести его на биржу.

Японская корпорация Sony, долгие годы сопротивлявшаяся рекомендациям одного из активистов, владевших пакетом её акций, в итоге решила им последовать. Об отделении финансового бизнеса Sony уже заявлено официально, а источники Bloomberg также сообщают, что до конца текущего года может обрести самостоятельность и даже выйти на биржу полупроводниковое подразделение корпорации.

Источник изображения: Sony

Оно специализируется на выпуске датчиков изображений для цифровых камер, на фоне замедления темпов роста рынка смартфонов полупроводниковый бизнес Sony не только подвергся стагнации, но и сократил норму прибыли с 25 до 10 %. Считается, что в качестве обособленного бизнеса он сможет быстрее принимать решения и проще привлекать инвестиции на своё развитие. При этом основными акционерами данного подразделения станут уже существующие инвесторы Sony, а сама головная корпорация сократит за собой небольшой пакет акций в его капитале. Представители Sony соответствующую публикацию Bloomberg назвали основанной на слухах и опровергли существование утверждённых планов по реструктуризации полупроводникового бизнеса.