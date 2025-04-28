Целесообразность подобных модификаций остаётся под вопросом.

Искушённые оверклокеры не только меняют штатный интерфейс под крышками процессоров, но и модифицируют сами крышки, подвергая их абразивной обработке. Самые настойчивые даже удаляют крышки и переходят к прямому охлаждению кристалла процессора, но китайский блогер Octppus (сохранено оригинальное написание) превзошёл многих, озаботившись превращением крышки процессора Intel Core i9-14900KS в основание самодельного водоблока.

Источник изображения: Octppus, YouTube

Помощник автора эксперимента на станке с ЧПУ сделал в крышке процессора микроканал для охлаждающей жидкости, канавку для герметика и отверстия под крепление прозрачной крышки. После установки последней были предусмотрены два штуцера для прокачки охлаждающей жидкости. Ради частоты эксперимента во входящий контур системы охлаждения всегда подавалась свежая вода, а подогретая водоблоком сливалась в отдельную ёмкость, поэтому жидкость в системе полноценно не циркулировала.

Эксперименты показали, что приемлемую эффективность такой водоблок демонстрирует только при высокой производительности помпы, а это влечёт за собой шум и требует интенсивного отвода тепла от охлаждающей жидкости. Готовые системы жидкостного охлаждения как минимум более универсальны и эффективны, а ещё они не требуют опасных модификаций крышки процессора, однозначно лишающих пользователя гарантии. Крышка процессора имеет ограниченную толщину и площадь, поэтому располагает не столь обширной омываемой поверхностью, чтобы обеспечить высокую производительность при использовании слабой помпы.