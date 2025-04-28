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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские компании пытаются наладить поставки индийской продукции в США под собственными марками
И всё из-за пошлин Трампа.

Основные усилия Дональда Трампа (Donald Trump) по регулированию таможенных тарифов направлены на их повышение в случае поставок продукции китайского происхождения в США, ставки уже задраны до 145%, поэтому многие китайские поставщики теперь ищут пути для выхода на американский рынок через Индию. Как сообщает Bloomberg, одна из рассматриваемых схем предполагает поставку продукции индийского производства под марками китайских компаний в обмен на некоторую комиссию с продажи.

Источник изображения: Victor Tools

По сути, индийским компаниям предстоит наладить поставки в США продукции под китайскими марками с целью снижения таможенных расходов. Если китайские товары должны облагаться по ставке 145%, то в отношении индийских пока действует базовая ставка 10%, и только в июле к ней прибавятся ещё 26%, если странам не удастся договориться о более выгодных условиях внешней торговли.

Поставлять китайские товары через Индию в США транзитом небезопасно с точки зрения возможных санкций, да и отношения между двумя азиатскими странами не настолько тёплые, чтобы это было возможным. По этой причине китайские компании просят индийских коллег поставлять на рынок США продукцию под китайскими или совместными марками. Речь пока идёт преимущественно о бытовой технике, электронике и ручном инструменте. Кроме того, такой схемой интересуются и американские компании, располагающие предприятиями в Китае, поскольку прямой экспорт их продукции в США теперь становится не совсем экономически целесообразным. Некоторые индийские производители ручного инструмента уже задумались о строительстве на территории своей страны дополнительных предприятий для удовлетворения спроса со стороны американских клиентов.

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#сша #китай #индия #тарифы трампа
Источник: bloomberg.com
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