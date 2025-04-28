Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
Прощайте, доступные X-Trail китайской сборки!

Японский автопроизводитель Nissan Motor накапливает долги и пытается определить свой путь выживания, но в краткосрочной перспективе ему придётся чем-то жертвовать. Агентство Reuters считает, что одной из жертв может стать автосборочное предприятие компании в китайском Ухане. Сейчас здесь собираются электромобили Ariya и кроссоверы X-Trail, в целом оно рассчитано на ежегодный выпуск до 300 000 машин, но подобной продукции становится всё сложнее найти место на конкурентном китайском рынке.

Источник изображения: Nissan Motor

Как ожидается, к концу марта следующего года уханьское предприятие Nissan Motor может быть остановлено. Формально, японская компания арендует эту площадку у китайского партнёра Dongfeng Motor, но с момента её запуска в 2022 году Nissan смог наладить выпуск только 10 000 машин ежегодно в лучшем случае. Прошлый фискальный год, по предварительным данным, Nissan Motor должна была завершить с рекордными убытками, превышающими $5 млрд.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #nissan
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
49
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
3
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
56
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
12
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
16
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
+
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
4

Сейчас обсуждают

Андрей Трубников
07:49
Путаница в голове у автора. GSOD зто для insider preview версий. Информацию проверять надо
Игра Old Skies вышла на PC, Linux и Nintendo Switch
Денис Воробьёв
07:46
Выбирайте СОРвременные "плохологии", это УЙгадно(для нас)!
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
Roditch
07:37
Для мониторов на трубках вполне нормально было иметь 85-120 Гц. Потом появились массово ЖК и тот же маркетинг стал рассказывать, что 60-75 Гц норма, а 100 Гц никому не нужны.
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
commanderx
07:19
На кой им мясорубки если мяса не продают - даже собак уже всех перекрутили )))
В КНДР официально подтвердили отправку войск на территорию России
Vito Vago
07:17
Израилю, стране, убивающих тысячами мирняка можно; подпольно (незаконно) созданное ядерное оружие...
Нетаньяху призвал Трампа обязать Иран демонтировать ядерные объекты и ограничить ракетную программу
klopcha
07:03
Я думал стартовала от них, в смысле съебалась из Пиндостана в Китай ради хорошей жизни.
Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
klopcha
07:01
Если контроль установил Северный Вьетнам, как же он ничейный?
Армия Китая установила контроль над островом Сэнд-Кей, когда-то подконтрольный Вьетнаму
klopcha
06:58
Заголовок пипец. Пришлось 5 раз перечитать.Научитесь писать.
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
smash526
06:52
Целый Монумент ? Даже мясорубки дарить не будут ?
В КНДР официально подтвердили отправку войск на территорию России
Alex TOPMAN
06:49
Ещё бы тайминги разных чипов кто смог сравнить. ;)
Память SK hynix GDDR7 на GeForce RTX 5070 Ti разгоняется до 34 Гбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем