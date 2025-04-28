Прощайте, доступные X-Trail китайской сборки!

Японский автопроизводитель Nissan Motor накапливает долги и пытается определить свой путь выживания, но в краткосрочной перспективе ему придётся чем-то жертвовать. Агентство Reuters считает, что одной из жертв может стать автосборочное предприятие компании в китайском Ухане. Сейчас здесь собираются электромобили Ariya и кроссоверы X-Trail, в целом оно рассчитано на ежегодный выпуск до 300 000 машин, но подобной продукции становится всё сложнее найти место на конкурентном китайском рынке.

Источник изображения: Nissan Motor

Как ожидается, к концу марта следующего года уханьское предприятие Nissan Motor может быть остановлено. Формально, японская компания арендует эту площадку у китайского партнёра Dongfeng Motor, но с момента её запуска в 2022 году Nissan смог наладить выпуск только 10 000 машин ежегодно в лучшем случае. Прошлый фискальный год, по предварительным данным, Nissan Motor должна была завершить с рекордными убытками, превышающими $5 млрд.