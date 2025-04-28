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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиенты Huawei скоро начнут получать мощнейший ускоритель Ascend 910D
Со следующего месяца.

Подобная активность Huawei Technologies в силу понятных причин не особо афишируется за пределами Китая, но к моменту введения запрета на поставки в КНР ускорителей NVIDIA H20 компания как раз объявила своим местным клиентам о доступности более производительного ускорителя Ascend 910D. Как уточняет The Wall Street Journal, сейчас Huawei договаривается со своими клиентами, первые из которых получат образцы Ascend 910D для тестирования уже в мае текущего года. По уровню быстродействия новинка китайского разработчика должна превзойти NVIDIA H100, поставки которого в Китай запрещены уже более двух лет.

Источник изображения: Huawei Technologies

По мнению экспертов, Huawei и её партнёров отсутствие доступа к передовым зарубежным ускорителям удастся компенсировать за счёт количества используемых ускорителей семейства Ascend. Их не самая высокая энергетическая эффективность для китайских клиентов не является особой проблемой, поскольку особых альтернатив у них всё равно не остаётся.

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#nvidia #китай #huawei #ascend 910d
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