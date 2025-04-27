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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Intel на 75% зависит от зарубежных рынков, и это становится проблемой в условиях торговых войн
Один только Китай даёт ей 29% всей выручки.

Попытки американских властей возложить на Intel обязанности единственного производителя чипов в США, который способен обеспечить национальную промышленность передовыми технологиями и адекватными производственными мощностями, разбиваются о собственную статистику компании, изложенную в квартальном отчёте по форме 10-Q. В документе отмечается, что в прошлом году выручка Intel определялась зарубежными рынками на 75%.

Источник изображения: Huawei Technologies

Это значит, что у себя на родине Intel зарабатывает не так много, и её неизбежно волнует сфера внешней торговли. Например, один только Китай в прошлом году формировал 29% выручки компании, а у США с этой страной сейчас не очень простые, мягко выражаясь, отношения. Все прочие зарубежные рынки формировали 46% выручки Intel, что тоже очень много для безболезненной переориентации компании на обслуживание домашнего рынка США. Компания отмечает, что таможенные пошлины и правила экспортного контроля способы оказывать на её бизнес существенное негативное влияние и выражает глубокую озабоченность текущим развитием событий в сфере глобальной политики.

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#intel #аналитика #китай #финансы #торговая война #тарифы трампа
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Выручка Intel на 75% зависит от зарубежных рынков, и это становится проблемой в условиях торговых войн
ebatoryi
09:42
трамп не далеко вперёд от байдуна ушёл.Он прабалаболил на показ,поработал с документами.
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09:36
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09:34
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666MAXIMUS999
09:30
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EXPrompt
09:26
Ну тесла это конечно интересно, но у меня есть только один вопрос хоть один производитель электрокаров в плюсе? Ну китайцы не в счет, там дотации государства как и у тэслы.
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Фельдшер
09:22
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